Уголовное дело экс-главы Удмуртии Соловьева будет рассматривать Завьяловский районный суд

СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-24T19:38:56+03:00

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

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28 декабря, в пятницу, в Завьяловском районом суде Удмуртии пройдет предварительное слушание по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

Напомним, что его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

- Предварительное слушание пройдет в закрытом порядке, однако рассмотрение дела будет проходить в общем порядке, несмотря на то, что он полностью признал свою вину, - сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Александр Соловьев обвиняется в получении взятки от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев вне очереди незамедлительно организовал оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделил лицензии на пользование участком, а также покровительствовал в пользу взяткодателей.

Напомним, что не так давно завершилось расследование по делу Александра Соловьева (подробнее)

Александр Соловьев полностью признал свою вину в получении взяток (подробнее)

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