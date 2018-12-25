Ижевский завод «Купол» заключит с Минобороны контракт на поставку комплексов «Тор»

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-25T06:51:59+03:00

Контракт будет действовать до 2027 года

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Ижевский электромеханический завод «Купол» заключит с Минобороны контракт до 2027 года на поставку комплексов «Тор». Об этом сообщает «Интефакс» со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.

Речь идет о новых модификациях ЗРК, модернизированных с учетом опыта боевых действий в Сирии, а также об арктической версии на базе двухзвенного тягача ДТ-30.

- В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт на новые комплексы семейства «Тор», в том числе модернизированных и в арктическом исполнении. ЗРК постоянно совершенствуются, в том числе с учетом опыта боевого применения в Сирии, - рассказал Криворучко.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс «Тор» предназначен для прикрытия важных объектов от ударов ракет и летательных аппаратов. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. Комплекс был принят на вооружение 19 марта 1986 года.

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