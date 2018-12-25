Из-за запрета на курение житель Ижевска спалил палату в больнице

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-25T09:50:58+03:00

В качестве мести он поджег постельное белье

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В Ижевске задержали 54-летнего безработного мужчину, которого обвиняют в поджоге. Дело было в ноябре 2018 года. Он находился в больнице на лечении и ночью попросился у персонала выйти покурить, на что получил отказ.

В качестве мести он поджег постельное белье, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Ущерб от его действий превысил 390 тысяч рублей. Задержали бывшего пациента совместно с сотрудниками Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества путем поджога»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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