2018-12-25T09:50:58+03:00
Происшествия

Из-за запрета на курение житель Ижевска спалил палату в больнице

В качестве мести он поджег постельное белье
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 54-летнего безработного мужчину, которого обвиняют в поджоге. Дело было в ноябре 2018 года. Он находился в больнице на лечении и ночью попросился у персонала выйти покурить, на что получил отказ.

В качестве мести он поджег постельное белье, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Ущерб от его действий превысил 390 тысяч рублей. Задержали бывшего пациента совместно с сотрудниками Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества путем поджога»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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