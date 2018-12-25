В Ижевске вынесли приговор четверым жителям Узбекистана за попытки легализоваться в России

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-25T09:49:03+03:00

В качестве наказания они выплатят штраф и будут выдворены из страны

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В Ижевске вступили в силу решения трех районных судов в отношении четырех граждан Узбекистана. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчин задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. У них оказались поддельные паспорта и водительские удостоверения граждан Кыргызской Республики. С помощью этих документов, мужчины пытались легализовать свое пребывание на территории России.

- В ходе следствия подозреваемые свою вину признали полностью, с учетом чего уголовные дела рассмотрены в особом порядке и назначены наказания в виде штрафов и принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе.

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