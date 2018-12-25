2018-12-25T09:43:19+03:00
Происшествия

Организованную группу наркоторговцев из Удмуртии будут судить

В совершении преступления обвиняются 10 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Организованную группу наркоторговцев из Удмуртии будут судить за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В течение нескольких месяцев группа людей от 21 до 38 лет занимались сбытом наркотиков в городах Удмуртии и соседнего региона с использованием тайников, - сообщает ведомство.

Также выяснилось, что один из группы, 23-летний ижевчанин, пытался придать правомерный вид пользования деньгами и использовал электронный счет, с которого перевел общей суммой 760 тысяч рублей на банковскую карту.

Организованная группа была поймана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Теперь участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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