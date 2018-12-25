Два человека оказались в больнице после ДТП в Завьяловском районе Удмуртии
В понедельник, 24 декабря, в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 46-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в машину «Лада Калина».
- В результате аварии водитель «Рено» и 38-летний водитель «Лады» получили травмы, госпитализированы, - сообщает 1 отдел.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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