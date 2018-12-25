В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии перевернулся автомобиль УАЗ-3909

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-25T11:27:16+03:00

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В понедельник, 24 декабря, в деревне Новая Чернушка Якшур-Бодьинского района Удмуртии произошло ДТП. По информации от 1 отдела УГИБДД МВД по республике, на одной из улиц деревни перевернулся автомобиль УАЗ-3909. Сообщается, что 46-летний водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП пассажир автомобиля - 48-летний мужчина, получил травмы, госпитализирован, - рассказали в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмурии

Отдельно отмечают, что водитель был с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция напоминает! За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

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