СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-25T12:22:27+03:00

Это решение связано с состоянием здоровья

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Пост главы Юкаменского района Удмуртии покинул Борис Востриков - это решение связано с состоянием здоровья. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на первого вице-спикера госсовета республики Владимира Невоструева.

Выбирать нового главу в районе будут на конкурсной основе, конкурс состоится 1 февраля 2019 года.

Борис Востриков на должности главы Юкаменского района был с 2006 года. В 2009 году он занял пост главы МО «Юкаменский район».

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