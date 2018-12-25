В Удмуртии двое с черными пакетами на головах ограбили бар

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-25T13:04:19+03:00

Сейчас им грозит до семи лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Можге задержали двоих жителей района, которых подозревают в ограблении бара. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, около часу ночи в помещение кафе вошли двое мужчин, на головах которых были черные полиэтиленовые пакеты, потребовали деньги. Они избили администратора, похитили 15 тысяч рублей и скрылись.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД оперативники задержали злоумышленников – двоих неработающих жителей Можгинского района, - сообщили в пресс-службе.

При досмотре у них нашли часть похищенных денег и мобильный телефон администратора бара. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще не знаете куда пойти в новогодние каникулы? Можно, например, в парк имени Кирова, там будет очень много интересных мероприятий (подробнее)

Программа по расселению людей из аварийного жилья продолжается. Какую сумму на эти цели получит Удмуртия в 2019 году (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».