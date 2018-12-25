В Удмуртии двое с черными пакетами на головах ограбили бар
В Можге задержали двоих жителей района, которых подозревают в ограблении бара. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, около часу ночи в помещение кафе вошли двое мужчин, на головах которых были черные полиэтиленовые пакеты, потребовали деньги. Они избили администратора, похитили 15 тысяч рублей и скрылись.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД оперативники задержали злоумышленников – двоих неработающих жителей Можгинского района, - сообщили в пресс-службе.
При досмотре у них нашли часть похищенных денег и мобильный телефон администратора бара. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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