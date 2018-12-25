На Центральной площади Ижевска открылась большая Новогодняя ярмарка

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-25T14:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Огромный выбор угощений на новогодний стол и подарков друзьям и близким представляют 140 предприятий на Новогодней ярмарке. Сегодня она открылась в павильоне у киноцентра «Россия» на Центральной площади Ижевска.

В одном месте горожан и гостей столицы ждут интересные подарки, сладости и деликатесы. Если подробнее, то это отборная икра, вкуснейшие коллекции рыбных ассорти, специй и соусов, масел; авторские сыры от сыроварен Удмуртии, Перми, Костромы, праздничные мармеладные торты. Многое из того, что представлено на ярмарке, сложно найти в обычных магазинах. По ассортименту можно изучать географию и кулинарные традиции нашей республики и других регионов и стран: традиционные сыры Абхазии, пельмени с разными начинками от удмуртских кулинаров, шикарные мясные деликатесы от челябинского семейного предприятия, пряники из знаменитых пряничных городов. Также на ярмарке большой выбор чаев, традиционная русская пастила и продукты для правильного питания, ореховые пасты, мед, свежие фрукты и овощи.

Кировские мастерицы приготовили стильные скатерти, кухонный текстиль ручной работы в стиле прованс. На ярмарке можно выбрать «умные» товары для дома, средства для ухода за собой, оптику, ортопедическую продукцию для здоровья и еще множество других полезных и интересных товаров. Для настоящей русской зимы – кукморская валяная обувь, унты, головные уборы, красивые норковые шубы, куртки, различные теплые аксессуары.

Посетителей ждут праздничные фотоконкурсы, а 28 и 29 декабря для всех желающих будут работать творческие мастерские. Расписание мастер-классов на сайте 2019.izh.ru

Ярмарка проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Администрации Ижевска.

Выставочный центр «УДМУРТИЯ» приглашает всех за приятными покупками и праздничным настроением на главную площадь Ижевска!

25-28 декабря с 10:00 до 19:00, 29 декабря с 10:00 до 16:00.

Ярмарочные домики: 27-30 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 03:00, 1 января - 8 января с 10:00 до 23:00.

Контроль качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28.

Реклама.

0+