СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-25T15:51:56+03:00

Настоящие права у него забрали на 2 года

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Жителя Ижевска осудили за использование поддельных прав. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- 32-летний мужчина в 2018 году был лишен прав за повторное управление автомобилем пьяным. В июле 2018 года осужденный купил права в интернете на вымышленное лицо и продолжал ездить на машине, - сообщает ведомство.

В ноябре 2018 года в Ижевске автомобиль осужденного остановили сотрудники ГИБДД и вывили признаки подделки удостоверения. После это подделку подтвердила экспертиза.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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