СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-25T15:52:59+03:00

Он украл деньги с банковской карты

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14-летний подросток из Ижевска обвиняется в краже денег с банковской карты мамы его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Подросток украл карту, когда был в гостях у своей знакомой. Пин-код он узнал от самой потерпевшей, когда она просила купить его продукты, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 296 тысяч рублей, на которые подросток купил два самоката, телефон и приспособление для курения вейпа.

Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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