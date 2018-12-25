14-летний подросток из Ижевска обвиняется в краже
14-летний подросток из Ижевска обвиняется в краже денег с банковской карты мамы его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- Подросток украл карту, когда был в гостях у своей знакомой. Пин-код он узнал от самой потерпевшей, когда она просила купить его продукты, - сообщает ведомство.
Ущерб составил 296 тысяч рублей, на которые подросток купил два самоката, телефон и приспособление для курения вейпа.
Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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