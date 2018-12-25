Жительница Удмуртии потратила деньги организации, в которой работала, на личные нужды
Жительница Удмуртии обвиняется в совершении преступления по статье присвоение или растрата с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по республике.
- Женщина, работая в МУП «Школьное питание», которое занималось организацией питания учащихся школ, заключила договор на получение высшего образования в городе Казань. Далее она оплатила обучение из средств муниципального бюджета, - сообщает ведомство.
Ущерб составил 406 тысяч рублей, на данный момент обвиняемая задержана и находится под домашним арестом, все документы изъяты. Имущество женщины арестовали в целях возместить ущерб муниципальному бюджету. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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