Дети из Удмуртии уехали на Всероссийскую Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-25T15:55:38+03:00

Елки пройдут в Москве и Нижнем Новгороде

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64 ребенка из Удмуртии приглашены на Всероссийскую и окружную Кремлевские елки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

26 декабря 2018 года состоятся новогодние торжества в Москве и Нижнем Новгороде. Также 26 декабря в Кремлевском дворце пройдет традиционная общероссийская новогодняя елка. Приглашены 44 школьника из Удмуртии, среди них отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты, воспитанники детдомов и школ-интернатов.

А 20 школьников посетят новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, которая также состоится 26 декабря в Нижнем Новгороде.

После елок всем участникам покажут город и проведут экскурсии.

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