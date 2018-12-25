Дети из Удмуртии уехали на Всероссийскую Кремлевскую елку
64 ребенка из Удмуртии приглашены на Всероссийскую и окружную Кремлевские елки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
26 декабря 2018 года состоятся новогодние торжества в Москве и Нижнем Новгороде. Также 26 декабря в Кремлевском дворце пройдет традиционная общероссийская новогодняя елка. Приглашены 44 школьника из Удмуртии, среди них отличники учебы, победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований, кадеты, воспитанники детдомов и школ-интернатов.
А 20 школьников посетят новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, которая также состоится 26 декабря в Нижнем Новгороде.
После елок всем участникам покажут город и проведут экскурсии.
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