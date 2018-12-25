В Удмуртии цены на продукты растут каждую неделю

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-25T16:04:56+03:00

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В Удмуртии цены на продукты в предновогодний период растут каждую неделю. Об этом сообщает Удмуртстат, специалисты которого сравнивают цены каждую неделю.

В период с 17 по 24 декабря 2018 года подорожали: куриные яйца (на 7,06 рублей), свежие огурцы (на 9,62 рублей), свежие помидоры на (8,69 рублей), пшено (на 3,18 рубля), картофель (на 0,86 рублей), сыр (на 15,33 рублей), шоколадные конфеты (на 8,10 рублей), копченая колбаса (на 4,76 рубля).

Также наблюдается снижение цен на гречку, сливочное масло, пастеризованное молоко, сосиски и ржаной хлеб.

Напомним, что за период с 10 по 17 декабря 2018 года, также было зафиксировано повышение цен(подробнее).

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