Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидпорога на 18%
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидемического порога на 18%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
За неделю с 17 по 23 декабря ОРВИ заболели 9960 человек, этот показатель не превышает эпидпорог во всех возрастных группах.
В Ижевске за данный период за медицинской помощью обратились 4621 человек, показатель среди жителей города ниже эпидпорога на 27,6%.
Больше всего заболевших в Алнашенском, Камбарском и Глазовском районах. Кстати, с начала сезона заболеваемости было исследовано около 525 проб от больных ОРВИ и было установлено, что эпидемический процесс поддерживается за счет аденовирусов.
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