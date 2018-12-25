Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидпорога на 18%

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-25T16:31:02+03:00

Данные предоставлены за период с 17 по 23 декабря 2018 года

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Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидемического порога на 18%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

За неделю с 17 по 23 декабря ОРВИ заболели 9960 человек, этот показатель не превышает эпидпорог во всех возрастных группах.

В Ижевске за данный период за медицинской помощью обратились 4621 человек, показатель среди жителей города ниже эпидпорога на 27,6%.

Больше всего заболевших в Алнашенском, Камбарском и Глазовском районах. Кстати, с начала сезона заболеваемости было исследовано около 525 проб от больных ОРВИ и было установлено, что эпидемический процесс поддерживается за счет аденовирусов.

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