В результате тройного столкновения на дороге «Ижевск-Ува» пострадали двое
В результате столкновения трех машин на 84 километре автодороги «Ижевск-Ува», есть двое пострадавших. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- Водитель «Шевроле-Нива» столкнулся с автомобилем «Хендай», после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел ГИБДД по Удмуртии
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗ-2112» - 18 и 19-летние молодые люди, их отвезли в больницу.
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Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 9.10 Правил дорожного движения РФ водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
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