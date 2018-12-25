2018-12-25T17:23:09+03:00
Общество

Почти 800 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение»

Все деньги пойдут на оснащение поликлиник и строительство новых больниц
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Почти 800 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщил Александр Бречалов в ходе итогового доклада, 25 декабря, во вторник.

На эти деньги планируют оснащать оборудованием Республиканский клинический онкодиспансер и еще 22 детские поликлиники, также модернизация двух региональных сосудистых центра в Ижевске.

- Дополнительно на проведение капитального ремонта больниц, поликлиник и амбулаторий в 2019 году планируется изыскать и направить 1 млрд руб. Это позволило бы повысить уровень развития инфраструктуры здравоохранения и качества жизни граждан. Также в 2019 году запланировано приобретение четыре передвижных мобильных диагностических комплексов. В настоящее время таких комплексов восемь, - сообщил Александр Бречалов.

Также глава республики сообщил, что в 2019 году планируется реализация такого объекта, как строительство туберкулезной больницы.

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