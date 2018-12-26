«Дом.ru» увеличил скорость городского Wi-Fi

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-26T10:19:44+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» увеличил скорость гостевого доступа в интернет во всех точках собственной Wi-Fi сети до 100 Мбит/с. Она зависит от количества одновременно подключившихся устройств и пропускной способности канала. Ранее максимально возможная скорость доступа для гостей была до 3 Мбит/с.

Общедоступный Wi-Fi – современный и востребованный сервис. За год им воспользовались 18,4 млн уникальных пользователей, а всего в 2018 году в сети зарегистрировано более 61 миллиона подключений*.

Системно увеличивая Wi-Fi покрытие, «Дом.ru» в этом году организовал беспроводной доступ в сеть в 5 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает 18 тысяч хот-спотов – это одна из крупнейших сетей общедоступного Wi-Fi России. Кроме того, в этом году оператор дополнительно к основному способу авторизации по номеру телефона реализовал бесшовную авторизацию клиентов компании по mac-адресу** устройства.

- Мы видим, что в интернете растет потребление «тяжелого» контента: люди хотят смотреть видео в 4К онлайн, скачивать фото, заливать видео на YouTube и т.д. Мы пошли навстречу потребностям наших пользователей и увеличили скорость гостевого доступа. Теперь они могут пользоваться интернетом с привычным для них комфортом, даже находясь за пределами своего дома или офиса, - прокомментировал директор ижевского филиала «Дом.ru» Сергей Бахмурнов.

Ближайший хот-спот «Дом.ru» всегда можно быстро найти с помощью бесплатного мобильного приложения «Дом.ru Wi-Fi», доступного для устройств на базе iOS и Android.

* по собственным оценкам АО «ЭР-Телеком Холдинг» на 20.12.2018.

** уникальный идентификатор, который присваивается любому активному сетевому оборудованию на этапе производства.

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