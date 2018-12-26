Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в неуплате налогов в размере 21 миллион рублей
Предпринимателя из Удмуртии обвинили в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Женщина являлась директором крупного молочного завода и с января 2011 года по декабрь 2012 года не платила НДС, - сообщает ведомство.
Сумма налога составила 21 миллион рублей. Сотрудники следственного управления изъяли документацию, допросили свидетелей и представителей налоговой. Обвиняемая не признала свою вину.
Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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