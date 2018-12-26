Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в неуплате налогов в размере 21 миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-26T10:26:18+03:00

Женщина не платила налоги с 2011-го по декабрь 2012 года

Изменить размер текста: A A

Предпринимателя из Удмуртии обвинили в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Женщина являлась директором крупного молочного завода и с января 2011 года по декабрь 2012 года не платила НДС, - сообщает ведомство.

Сумма налога составила 21 миллион рублей. Сотрудники следственного управления изъяли документацию, допросили свидетелей и представителей налоговой. Обвиняемая не признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почему завтра стоит прийти на Центральную площадь Ижевска (подробнее)

Алина Загитова записала поздравление с Новым годом для болельщиков! А с чего начнется ее 2019 год (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».