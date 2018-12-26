2018-12-26T10:26:18+03:00
Происшествия

Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в неуплате налогов в размере 21 миллион рублей

Женщина не платила налоги с 2011-го по декабрь 2012 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Предпринимателя из Удмуртии обвинили в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Женщина являлась директором крупного молочного завода и с января 2011 года по декабрь 2012 года не платила НДС, - сообщает ведомство.

Сумма налога составила 21 миллион рублей. Сотрудники следственного управления изъяли документацию, допросили свидетелей и представителей налоговой. Обвиняемая не признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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