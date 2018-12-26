2018-12-26T11:51:57+03:00
Общество

Родителям пострадавших детей в лагере «Волна» в Удмуртии удалось вернуть более 100 тысяч рублей за путевку

На данный момент суд удовлетворил шесть исков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Родители пострадавших детей в лагере «Волна» смогли вернуть более 100 тысяч за испорченный отдых. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что родители начали обращаться в управление Роспотребнадзора по республике с обращением о подготовке искового заявления в суд по факту невыплаты лагерем денег за путевку. Таких обращений поступило 18, в суды было направлено 16 исков и еще два находятся на стадии подготовки.

На 24 декабря 2018 года шесть исков было удовлетворено судом, родителям вернули общую сумму более 100 тысяч рублей.

На данный момент еще 10 исков находится в судах на рассмотрении.

Напомним, что дело об отравлении 12 детей в лагере «Волна» передали в суд (подробнее).

Ранее детский лагерь «Волна» под Ижевском, где отравились дети, закрыли на 80 суток. Однако руководство планирует начать работу раньше (подробнее).

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