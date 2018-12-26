В результате ДТП в Удмуртии пострадала 75-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-26T11:53:10+03:00

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30-летний мужчина сбил пешехода в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Опель», 30-летний мужчина, сбил женщину пешехода, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу вблизи движущегося автомобиля и вне зоны пешеходного перехода. 75-летняя женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!

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