2018-12-26T12:20:58+03:00
Общество

На развитие физической культуры и спорта Удмуртия получит более 300 миллионов рублей в 2019 году

В республике планируют строительство ряда спортивных объектов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На развитие физической культуры и спорта Удмуртия, по итогам заявочной компании 2019 года, получит более 300 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На эти деньги в республике планируют строительство ряда спортивных объектов. Например, центр по лыжным гонкам в селе Шаркан, крытый каток в городе Воткинск. В Ижевске планируют построить два пришкольных стадиона у школ №56 и 74.

Часть денег пойдет на покупку спортивного оборудования для детско-юношеских школ олимпийского резерва и искусственных покрытый для футбольных полей.

- В области спорта в 2018 году Удмуртия направила заявки во все программные мероприятия ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020гг. По результатам заявочной кампании регион получит более 300 млн рублей федеральных средств, это 1 место в ПФО, - отметил первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

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