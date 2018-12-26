На развитие физической культуры и спорта Удмуртия получит более 300 миллионов рублей в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-26T12:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На развитие физической культуры и спорта Удмуртия, по итогам заявочной компании 2019 года, получит более 300 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На эти деньги в республике планируют строительство ряда спортивных объектов. Например, центр по лыжным гонкам в селе Шаркан, крытый каток в городе Воткинск. В Ижевске планируют построить два пришкольных стадиона у школ №56 и 74.

Часть денег пойдет на покупку спортивного оборудования для детско-юношеских школ олимпийского резерва и искусственных покрытый для футбольных полей.

- В области спорта в 2018 году Удмуртия направила заявки во все программные мероприятия ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020гг. По результатам заявочной кампании регион получит более 300 млн рублей федеральных средств, это 1 место в ПФО, - отметил первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов поделился мнением по поводу нового тарифа и дальнейшей работы регоператора(подробнее).

Сколько школ в Ижевске и в Удмуртии нужно еще построить, чтобы все дети учились в первую смену? Ответы дал глава республики Александр Бречалов(подробнее).