Трамвайный маршрут №8 в Ижевске возобновляют
Трамвайный маршрут №8 в Ижевске восстанавливают. Об этом сообщают на официальной странице ИжГЭТ. 24 декабря движение трамвая было остановлено из-за ремонтных работ.
26 декабря с 14:21 трамвай будет ездить по прежнему маршруту: улица Промышленная – ул. Халтурина – Буммаш. Однако количество вагонов, которые будут ходить в день, уменьшится - всего четыре вагона. С интервалом движения 15-16 минут.
Напомним, что движение трамвая №5 в Восточном поселке также восстановили (подробнее).
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