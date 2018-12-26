Трамвайный маршрут №8 в Ижевске возобновляют

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-26T15:10:12+03:00

Но количество вагонов будет уменьшено

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Трамвайный маршрут №8 в Ижевске восстанавливают. Об этом сообщают на официальной странице ИжГЭТ. 24 декабря движение трамвая было остановлено из-за ремонтных работ.

26 декабря с 14:21 трамвай будет ездить по прежнему маршруту: улица Промышленная – ул. Халтурина – Буммаш. Однако количество вагонов, которые будут ходить в день, уменьшится - всего четыре вагона. С интервалом движения 15-16 минут.

Напомним, что движение трамвая №5 в Восточном поселке также восстановили (подробнее).

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