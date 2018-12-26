Мужчина, который обокрал адвоката в Ижевске понесет наказание
Мужчина, который обокрал женщину-адвоката в Ижевске уже задержан и понесет наказание. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Днем, когда женщина шла по улице Родниковая, к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, после чего скрылся. В сумке был ноутбук и документы, - сообщает ведомство.
Сотрудниками межрайоного отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД по Удмуртии был задержан 43-летний неработающий мужчина. Следствием установлено, что подозреваемый сдал ноутбук в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан в находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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