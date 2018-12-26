Мужчина, который обокрал адвоката в Ижевске понесет наказание

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-26T14:57:17+03:00

Он выхватил из рук женщины сумку и убежал

Изменить размер текста: A A

Мужчина, который обокрал женщину-адвоката в Ижевске уже задержан и понесет наказание. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Днем, когда женщина шла по улице Родниковая, к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, после чего скрылся. В сумке был ноутбук и документы, - сообщает ведомство.

Сотрудниками межрайоного отдела по борьбе с имущественными преступлениями УУР МВД по Удмуртии был задержан 43-летний неработающий мужчина. Следствием установлено, что подозреваемый сдал ноутбук в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан в находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На дорогах Ижевска будут пробовать новый способ применения реагентов(подробнее)

Внимание! МЧС предупреждает жителей Удмуртии об ухудшении погоды(подробнее)

«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов поделился мнением по поводу нового тарифа и дальнейшей работы регоператора(подробнее)