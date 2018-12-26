Александр Бречалов: «Расширять проспект Калашникова в Ижевске нецелесообразно»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-26T15:25:35+03:00

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Расширять проспект Калашникова в Ижевске не будут, власти отказались от этой идеи. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

По словам Александра Бречалова, чтобы расширять проспект нужны существенные финансовые вложения, потому что придется строить две развязки.

- Сам по себе проспект Калашникова расширить смысла не имеет. Нужна развязка по двум улицам – это огромные деньги и каждый из проектов упирается в необходимость переселять людей, поэтому мы пока этот вопрос оставили, - пояснил Александр Бречалов.

Кстати, в настоящее время автомобильный трафик по проспекту Калашникова является прогнозируемым. Кампания по ремонту дорог в 2019 году, должна позволить разгрузить самые его пиковые точки.

Напомним, что в Ижевске, в сентябре утвердили документацию по продлению проспекта Калашникова(подробнее).

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