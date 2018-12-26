СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-26T15:45:32+03:00

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26 декабря, в среду, школы Удмуртии получили очередную партию автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

- Сегодня мы торжественно передаем автобусы в школы. Ранее еще в мае в Минобрнауки России была направлена заявка на поставку в Удмуртскую Республику за счет федеральных средств и первая партия автобусов, поступивших за счет федерального бюджета вручена. Поздравляю всех, это отличный подарок к новому году, - рассказала Елена Землякова, начальник Управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Минобразования Удмуртии.

Школам передали 12 автобусов (пять марки ГАЗ и семь – ПАЗ).

Фото: пресс-служба Министерства образования Удмуртии

Автобусы вместимостью 10-12 человек, заднего привода получили: Анашенский, Игринский и Увинский районы. В Балезинском районе получили автобус вместимостью 10-12 человек полного привода. Кезскому району передали автобус вместимостью 15-17 человек заднего привода. Автобусы вместимостью 20-23 человека заднего привода получили: Воткинский, Дебесский, Красногорский, Кизнерский, Якшур-Бодьинский районы. Завьяловскому району передали автобус полного привода вместимостью 20-23 человека. Ижевску передали автобус вместимостью 26-29 человек заднего привода.

На данный момент заключены четыре государственных контракта на поставку школьных автобусов российского производства, а также на оказание услуг по их доставке.

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