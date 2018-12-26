2018-12-26T16:13:16+03:00
Дом. Семья

В новогодние праздники на улицы Ижевска выйдут около 2 тысяч сотрудников полиции

На мероприятия, которые будут проходить в городе ожидается около 200 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В новогодние праздники на улицы Ижевска выйдут около 2 тысяч сотрудников полиции для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Новогодние мероприятия начнутся с 19 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Запланировано около 1,5 тысяч мероприятий, ожидается, что в них примут участие около 200 тысяч человек.

- Для обеспечения правопорядка в новогодние и рождественские праздники будет задействовано около двух тысяч сотрудников полиции. В Новогоднюю ночь будет задействовано свыше 500 сотрудников ОВД и Росгвардии, около 140 представителей народных дружин и сотрудников частных охранных организаций, - сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по Удмуртии Олег Опарин.

Сотрудники полиции будут следить за гражданами, которые распивают алкоголь, а также удалять с улиц пьяных граждан. Совершеннолетним на улице и в других общественных местах не должны находится без сопровождения взрослых или законных представителей.

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