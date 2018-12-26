Большинство работников офисов Удмуртии дарят новогодние подарки коллегам

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-26T16:42:53+03:00

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Большинство работников офисов Удмуртии предпочитают приносить радость своим коллегам в виде новогоднего подарка. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

54% сотрудников дарят подарки друг другу по желанию, а вот 26% сотрудников работают в компаниях, где не принято дарить подарки коллегам. Есть и такие, где подарки дарит начальство – 7%.

В популярную игру «Тайный Санта» играют всего лишь 9% опрашиваемых, то есть проводят жеребьевку и обмениваются анонимными подарками. Также 32% респондентов уверены, что коллегам не нужно дарить подарки. Есть и такие, которых расстроил или обижал подарок, полученный от коллег – 16%.

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