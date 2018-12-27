Семейный праздник «Зимние забавы в валенках» пройдет в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:25 2018-12-27T06:25:13+03:00

Этот праздник откроет событийный календарь 2019 года в республике

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Семейный праздник «Зимние забавы в валенках» состоится в Удмуртии в городе Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба Туристско-информационного центра республики.

5 января 2019 года, в 11:00, на территорию особняка Чайковского в Воткинске приглашаются все желающие. В программу будет входить представление с играми, конкурсами и хороводами на свежем воздухе. А также мастер-классы и чай с блинчиками.

В музее-усадьбе П.И. Чайковского всех участников ожидает погружение в волшебный мир балета «Щелкунчик».

Вход бесплатный

Справки по телефону 8-963-028-27-11.

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