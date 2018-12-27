Первый digital-шоурум Volkswagen открылся в Ижевске
19 декабря в Ижевске состоялась презентацция нового формата официального дилера Volkswagen «ИТС-Авто» - digital-шоурум. Теперь ижевчан на Ленина, 99 встречает менеджер с планшетом, усаживает в удобное кресло и помогает сконструировать автомобиль!
С помощью широкоформатного экрана посетителю дилерского центра демонстрируют модели машин и их преимущества. Когда клиент сделал выбор, ему предстоит набрать необходимый для него комплект дополнительных опций. После чего на экране появится наглядная демонстрация этих технологий в действии.
Таким образом, будущий владелец Volkswagen сможет увидеть все преимущества любой комплектации, сравнить соотношение цена-качество, а также узнать цены и сроки поставки нужного автомобиля с комфортом и с большей наглядностью. В дилерском центре уверены, что новая технология выбора автомобиля будет не менее популярна, чем традиционный способ осмотра автомобиля.
Готовое предложение, которое фактически составляет сам покупатель, вместе с видеодемонстрацией отправляется на личную почту клиента, где он еще раз сможет проанализировать выбранную модель автомобиля.
На сегодняшний день в Ижевске работает только один digital-шоурум, в котором привычный процесс взаимодействия «клиент-консультант-автомобиль» перешел на цифровую сторону.
Адрес: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 99
Телефон: (3412) 901-600
Сайт: its-auto.ru
*дитжитал, Фолькцваген. Реклама
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