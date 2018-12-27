2018-12-27T09:55:17+03:00
Происшествия

В результате ДТП на автодороге «Ижевск-Ува» пострадал подросток

Автомобиль врезался в дерево
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел ГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел ГИБДД по Удмуртии
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В результате ДТП на 66 километре автодороги «Ижевск-Ува» женщина и 15-летняя девочка получили травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 43-летний мужчина, водитель машины «Тойота-Камри» врезался в дерево, в машине еще были 46-летняя женщина и 15-летняя девочка, которые получили травмы, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел ГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел ГИБДД по Удмуртии

По предварительным причинам, водитель не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

ВАЖНО!

В связи со сложными погодными условиями (плохая видимость, обильный снегопад, метель) Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля, за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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