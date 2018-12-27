«Семейный бизнес»: В Удмуртии вынесли приговор семье, которая напала на полицейских

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-27T10:22:44+03:00

Сначала они матом обругали стражей порядка, а потом стали избивать

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В селе Завьялово Удмуртии вынесли приговор семье, которая напала на полицейских. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, инцидент произошел 21 сентября 2018 года. Тогда сотрудники полиции пришли к осужденным, потому что одни из членов семьи подозревался в краже. Дома нашли часть похищенного, а сам мужчина отказался добровольно идти в отдел.

- Он стал выражаться нецензурной бранью. Его противоправные действия поддержали остальные члены семьи – младший брат, отец и мать. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины и женщина стали избивать полицейских, а отец, кроме того, замахивался на них битой. После того, как злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, при личном досмотре младшего из сыновей обнаружено наркотическое средство марихуана весом 13 гр., - сообщили в пресс-службе.

Их признали виновными и назначили наказание: отец и один из сыновей осуждены каждый к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второй сын к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, мать – к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

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