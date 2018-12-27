2018-12-27T10:49:58+03:00
Происшествия

Ижевчанин обвиняется в краже денег в одном из банков города

Ущерб составил 10 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сотрудниками полиции задержан 44-летний ижевчанин, который подозревается в краже денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевший пришел в банк снять деньги, после ввода данных он ушел не забрав деньги. После он обнаружил, что не взял деньги и обратно на счет они не поступили. Оказалось, их забрал один из клиентов банка, - сообщает ведомство.

Сотрудниками ППСП УМВД России по Ижевску установлена личность подозреваемого и его задержали. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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