Всё для встречи Нового года: на Центральной площади Ижевска продолжает работу Новогодняя ярмарка

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-27T10:56:32+03:00

В этом году Новогодняя ярмарка стала еще масштабнее

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Новогодняя ярмарка всероссийского формата проводится в Ижевске в пятый раз. Ежегодно она привлекает десятки тысяч ижевчан. Огромный ассортимент товаров для праздничного застолья, подарков, теплые коллекции одежды представляют 140 предприятий из Удмуртии и других регионов.

Чем отличается Новогодняя ярмарка этого года от предыдущих? Во-первых, шире представлены товары местных производителей, начиная от авторских сыров, мясных полуфабрикатов и заканчивая свежими овощами и медовыми муссами. Во-вторых, много товаров, которые представлены впервые. Например, торты с праздничной тематикой – мармеладные из Твери или от игринских кулинаров, конфеты ручной работы в виде елочных игрушек, новая коллекция норковых шуб, кукморская валяная обувь со стильным декором… Традиционно на ярмарке шикарный выбор мясных и рыбных угощений, сырные коллекции из Абхазии и сыроварен России; огромные оливки, масла из Греции, различные вариации пряников, чаи. Хорошим подарком станут кашемировые изделия, умные инструменты для кухни, гончарные изделия молочного обжига, народные деревянные игрушки, арабский парфюм.

В-третьих, впервые Новогодняя ярмарка сопровождается ярмарочной галереей. На верхней площадке Центральной площади развернулись ярмарочные домики с колоритным меню – можно угоститься праздничным глинтвейном, горячим шоколадом, эксклюзивным удмуртским чаем, перепечами, пельменями, корн-догами и прочими вкусностями, а также приобрести игрушки и сувениры.

Праздничное настроение посетителям ярмарки создадут фотоконкурс* «Новый год – семейный праздник!» и «За подарками – на Новогоднюю ярмарку»! Призы – сертификаты номиналом 5 000 и 10 000 рублей для покупок на Новой ярмарке Нового года. Подробности в группе vk.com/izh_ng.

Все приглашаются в новый 2019-ый год через Новогоднюю ярмарку!

Ярмарка в павильоне: 27-28 декабря с 10:00 до 19:00, 29 декабря с 10:00 до 16:00.

Ярмарочные домики: 27-30 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 03:00, 1 января - 8 января с 10:00 до 23:00.

Контроль качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28.

*Организатор конкурса ОО ВЦ «ЭКСПО-УДМУРТИЯ». Сроки проведения с 25 по 28 декабря 2018 г. Информацию об организаторе акции, о подарках, количестве сроках и месте получения уточняйте в группе vk.com/izh_ng. 18+

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