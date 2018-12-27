2018-12-27T10:56:32+03:00
Общество

Всё для встречи Нового года: на Центральной площади Ижевска продолжает работу Новогодняя ярмарка

В этом году Новогодняя ярмарка стала еще масштабнее
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новогодняя ярмарка всероссийского формата проводится в Ижевске в пятый раз. Ежегодно она привлекает десятки тысяч ижевчан. Огромный ассортимент товаров для праздничного застолья, подарков, теплые коллекции одежды представляют 140 предприятий из Удмуртии и других регионов.

Чем отличается Новогодняя ярмарка этого года от предыдущих? Во-первых, шире представлены товары местных производителей, начиная от авторских сыров, мясных полуфабрикатов и заканчивая свежими овощами и медовыми муссами. Во-вторых, много товаров, которые представлены впервые. Например, торты с праздничной тематикой – мармеладные из Твери или от игринских кулинаров, конфеты ручной работы в виде елочных игрушек, новая коллекция норковых шуб, кукморская валяная обувь со стильным декором… Традиционно на ярмарке шикарный выбор мясных и рыбных угощений, сырные коллекции из Абхазии и сыроварен России; огромные оливки, масла из Греции, различные вариации пряников, чаи. Хорошим подарком станут кашемировые изделия, умные инструменты для кухни, гончарные изделия молочного обжига, народные деревянные игрушки, арабский парфюм.

В-третьих, впервые Новогодняя ярмарка сопровождается ярмарочной галереей. На верхней площадке Центральной площади развернулись ярмарочные домики с колоритным меню – можно угоститься праздничным глинтвейном, горячим шоколадом, эксклюзивным удмуртским чаем, перепечами, пельменями, корн-догами и прочими вкусностями, а также приобрести игрушки и сувениры.

Праздничное настроение посетителям ярмарки создадут фотоконкурс* «Новый год – семейный праздник!» и «За подарками – на Новогоднюю ярмарку»! Призы – сертификаты номиналом 5 000 и 10 000 рублей для покупок на Новой ярмарке Нового года. Подробности в группе vk.com/izh_ng.

Все приглашаются в новый 2019-ый год через Новогоднюю ярмарку!

Ярмарка в павильоне: 27-28 декабря с 10:00 до 19:00, 29 декабря с 10:00 до 16:00.

Ярмарочные домики: 27-30 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 03:00, 1 января - 8 января с 10:00 до 23:00.

Контроль качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28.

*Организатор конкурса ОО ВЦ «ЭКСПО-УДМУРТИЯ». Сроки проведения с 25 по 28 декабря 2018 г. Информацию об организаторе акции, о подарках, количестве сроках и месте получения уточняйте в группе vk.com/izh_ng. 18+

Реклама.

0+

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кальянные в Удмуртии планируют запретить
Две машины столкнулись на одном из поворотов Ижевска
Ижевчанин обвиняется в краже денег в одном из банков города
«Семейный бизнес»: В Удмуртии вынесли приговор семье, которая напала на полицейских
2 января 2019 года всех жителей Ижевска ждет свето-видеошоу на Центральной площади
В результате ДТП на автодороге «Ижевск-Ува» пострадал подросток
Автолюбителей Ижевска призывают не оставлять машины на проезжей части
Первый digital-шоурум Volkswagen открылся в Ижевске
Карта проблемных тротуаров появится в Ижевске
«Ижевская винтовка»: кто из мужчин показал лучший результат
Снежный коллапс в Ижевске: пробки достигли 8 баллов
Особый противопожарный режим установят с 30 декабря по 9 января 2019 года в Удмуртии
Уже сегодня на центральной площади Ижевска откроется Ледовый городок
Семейный праздник «Зимние забавы в валенках» пройдет в Удмуртии
Шесть новых автомобилей скорой помощи получила Удмуртия
Большинство работников офисов Удмуртии дарят новогодние подарки коллегам
В новогодние праздники на улицы Ижевска выйдут около 2 тысяч сотрудников полиции
Школы Удмуртии получили очередную партию автобусов
Александр Бречалов: «Расширять проспект Калашникова в Ижевске нецелесообразно»
Закроют ли опасный фонтан, который стоит на Центральной площади Ижевска?
Мужчина, который обокрал адвоката в Ижевске понесет наказание
Поликлиника в Ленинском районе Ижевска начнет работать в марте 2019 года