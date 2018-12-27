2018-12-27T10:54:20+03:00
Происшествия

Две машины столкнулись на одном из поворотов Ижевска

Пострадала 22-летняя девушка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске, 26 декабря, в среду столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Напротив дома №124 по улице Карла Маркса, при повороте налево водитель автомобиля «ВАЗ-2109» столкнулся с автомобилем «Пежо» под управлением 22-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир машины «Пежо», 22-летняя девушка получила травмы ее отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к маневру.

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