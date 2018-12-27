Прокуратура Удмуртии требует заблокировать сайты, где размещены способы изготовления взрывчатки

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-27T12:52:38+03:00

В ходе мониторинга сети прокуратура выявила два сайта со свободным доступом

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По требованию прокуратуры Удмуртии будут заблокированы два сайта, на которых размещена информация о способах изготовления взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе мониторинга в интернете было обнаружено два сайта, на которых были размещены способы изготовления взрывчатки, при этом сайт был свободным для посещения, - сообщает ведомство.

В связи с этим прокуратура направила в суд два административных заявления о запрещении этих сайтов. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Напомним, что Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их приобретение, сбыт, хранение, перевозку и ношение.

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