Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-27T12:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги связи в международном роуминге на белом континенте. Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс – чилийские военные и их семьи. Однако сюда нередко заглядывают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.

Путешественники смогут позвонить из Вилья-лас-Эстрельяс в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги «Безлимитный интернет за границей». В декабре Tele2 пополнила список стран, где действует опция, Антарктидой. За 350 рублей в сутки роумеры получат интернет без ограничений по объему трафика.

В Вилья-лас-Эстрельяс зимой проживают около 80 человек, а летом эта цифра увеличивается почти вдвое. Из-за отсутствия в местной больнице хирурга все жители поселения, включая детей старше 6 лет, обязаны удалить аппендицит. В поселении работают школа, церковь и почтовое отделение. Для любителей экстремальных путешествий открыты маленький хостел на 20 гостей и даже сувенирный магазин.