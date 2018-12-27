Накануне нового года ижевчане смогут посмотреть балет «Щелкунчик»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-27T14:20:48+03:00

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31 декабря в 17:00* на телеканале «Дом.ru Гид» в формате Full HD* состоится трансляция балета «Щелкунчик» из Пермского театра оперы и балета. Посмотреть спектакль можно будет и в Ижевске с любого устройства - ТВ, смартфона, планшета или ПК.

Мировая премьера, над которой работал главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко, состоялась в прошлом году и заслужила высокие оценки зрителей и профессионалов.

- Щелкунчик - это целиком авторская версия, новое либретто и заново сочиненный хореографический текст. Но это классический спектакль, и поставлен он по режиссерским и хореографическим канонам спектакля большой формы. У нас Мари - не маленькая девочка, ей лет 13-15, она на пороге взрослой жизни. Если попытаться охарактеризовать сюжет двумя словами: за ночь Мари повзрослела и вернулась из этой сказки совершенно другой. Засыпает она с Щелкунчиком в руках, а проснувшись, не может найти куклу. Может быть, он действительно превратился в принца? А может быть, ей больше не нужна игрушка, а нужен друг? Словом, это спектакль о том, что любовь даже куклу может сделать живой, и, наоборот, без любви человек - это кукла, - рассказал Алексей.

Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ «Дом.ru» на 40-й и 22-й кнопке соответственно. Также трансляция будет вестись на сайте tv.domru.ru и в мобильном приложении «Дом.ru Movix*», доступном для устройств на базе iOS и Android.

*По местному времени

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