2018-12-27T14:29:13+03:00
Происшествия

Женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа

Уголовное дело передали в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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39-летнюю женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 24 октября женщина и ее 41-летний гражданский муж выпивали, во время застолья женщина предложила мужчине починить электроплиту. Мужчина отказался? в связи с этим они поссорились. Женщина в ходе конфликта накинула ему на шею шнур питания электроплиты и стягивала ее? пока муж не скончался, - сообщает ведомство.

Следователи провели осмотр места происшествия, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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