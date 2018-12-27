Женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа
39-летнюю женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 24 октября женщина и ее 41-летний гражданский муж выпивали, во время застолья женщина предложила мужчине починить электроплиту. Мужчина отказался? в связи с этим они поссорились. Женщина в ходе конфликта накинула ему на шею шнур питания электроплиты и стягивала ее? пока муж не скончался, - сообщает ведомство.
Следователи провели осмотр места происшествия, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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