Житель Удмуртии поблагодарил полицейских, которые вернули украденные вещи
Житель Завьяловского района Удмуртии прислал письмо с благодарностью полицейским. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В начале 2018 года из дома потерпевшего были похищены электроинструменты, мебель и строительная техника. Ущерб составил более 110 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Несколько месяцев спустя сотрудники МО МВД России задержали 19-летнего грабителя. В ходе обыска были обнаружены электроинструменты. Позже выяснилось, что задержанный причастен к 10 кражам. Среди вещей были и похищенные из дома потерпевшего.
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