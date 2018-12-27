Житель Удмуртии поблагодарил полицейских, которые вернули украденные вещи

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-27T14:30:15+03:00

Письмо с благодарностью пришло на имя министра внутренних дел

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Житель Завьяловского района Удмуртии прислал письмо с благодарностью полицейским. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В начале 2018 года из дома потерпевшего были похищены электроинструменты, мебель и строительная техника. Ущерб составил более 110 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Несколько месяцев спустя сотрудники МО МВД России задержали 19-летнего грабителя. В ходе обыска были обнаружены электроинструменты. Позже выяснилось, что задержанный причастен к 10 кражам. Среди вещей были и похищенные из дома потерпевшего.

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