«КОМОС ГРУПП» и Ижкомбанк подарили Ижевску самый большой в городе бесплатный каток

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-27T16:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и Парки Ижевска подарили городу самый большой бесплатный каток. В среду, 26 декабря, его торжественно открыли в парке им. С.М. Кирова.

«Топтыжкин каток» занял половину центральной аллеи в парке – его длина составила 330 метров, а общая площадь – 3500 квадратных метров. Этого пространства хватит для того, чтобы каждый нашел себе занятие по душе.

.

Малышей встречал в парке хозяин катка – медведь Топтыжка. С ним и другими героями мультфильмов все гости охотно фотографировались.

Самые активные участники праздника получили подарки от Топтыжки, Ижкомбанка и Парков Ижевска.

.

Одна из главных идей проекта – «Топтыжкин каток» – каток для всех. Для комфортного пребывания и катания всех посетителей он разделен на три зоны. В детской родители могут спокойно учить детей стоять на коньках, не опасаясь за их безопасность. В общей зоне, самой большой по площади, будут кататься как новички, так и профессионалы. А вот экстремальная зона создана специально для трюков и быстрого катания. Она рассчитана на гостей с хорошей подготовкой.

Отметим, что для «КОМОС ГРУПП» и Ижкомбанка участие в таких масштабных городских проектах стало уже хорошей традицией. Так, в начале этого года компании стали финансовыми партнерами арт-фестиваля «Удмуртский лед», который прошел на набережной Ижевского пруда и стал настоящим праздником для жителей и гостей Ижевска.

Остается добавить, что каток в парке им. С.М. Кирова будет работать ежедневно, без выходных, с 10:00 до 22:00. Со своими коньками вход на него будет бесплатным. Для тех же, у кого нет своего инвентаря, будет работать пункт проката с демократичными ценами.

Реклама

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

Лиц. ЦБ РФ №646.

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,

т. 8-800-301-91-91, www.izhcombank.ru