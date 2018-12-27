Ижевчанка пострадала в ДТП в Таиланде

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-27T17:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижевска пострадала при ДТП в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Росгосстрах».

Страховая выплатила пострадавшей для проведения операции и за транспортировку в Россию 11 тысяч долларов. Как отмечает компания – это самая крупная сумма за сезон по страхованию медицинских расходов граждан, которые выезжают за рубеж.

Врачи в больнице поставили диагноз сложный перелом большеберцовой кости. В итоге женщину нужна была операция, которую не могли провести в Таиланде. Ее довезли до Пхукета, где ее втречала бригада врачей из Москвы. Врачи сопровождали пострадавшую до Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка(подробнее).

В результате ДТП пассажир машины «Пежо», 22-летняя девушка, получила травмы(подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма, видео есть по ссылке.

Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса. Кто стал покупателем и за сколько продадут ИЭС(подробнее).