Ижевчанка пострадала в ДТП в Таиланде
Ижевска пострадала при ДТП в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Росгосстрах».
Страховая выплатила пострадавшей для проведения операции и за транспортировку в Россию 11 тысяч долларов. Как отмечает компания – это самая крупная сумма за сезон по страхованию медицинских расходов граждан, которые выезжают за рубеж.
Врачи в больнице поставили диагноз сложный перелом большеберцовой кости. В итоге женщину нужна была операция, которую не могли провести в Таиланде. Ее довезли до Пхукета, где ее втречала бригада врачей из Москвы. Врачи сопровождали пострадавшую до Ижевска.
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