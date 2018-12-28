Автомобиль «Рено-Логан» взрезался в остановку на автодороге «Кизнер-Грахово»

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-28T12:50:39+03:00

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В Удмуртии на 22 километре автодороги «Кизнер-Грахово» водитель «Рено-Логан» врезался в остановку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 27 декабря, в четверг, 36-летний водитель машины «Рено-Логан» не справившись с управлением, наехал на остановку общественного транспорта, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель получил травмы.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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