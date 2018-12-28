Группа «План Ломоносова» представила в Ижевске панк-поэму «Облако в штанах» и песню «Я любовь»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-28T12:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что была среда, паб «Пинта» (ТРК «Петровский») был до отказа забит народом. А причина тому – концерт группы «План Ломоносова», которая привезла в Ижевск пятый студийный альбом. Можно было не только отрываться по полной под панк песню и ощутить лирическое настроение с треком #ялюбовь, но и сфотографироваться и купить памятные футболки с логотипом группы.

Фото: Ирина Кожевникова

Музыканты с первых же строк заставили зал подпевать и полностью погрузиться в волну музыки и драйва. Начался концерт с самых узнаваемых и взрывных композиций, таких как «Бегом» и «Х.».

Фото: Ирина Кожевникова

Стоит сказать, что на протяжении восьмилетней истории коллектива дискография парней обросла четырьмя лонгплеями и экспериментальной панк-поэмой на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах». В 2017 году песня «#ялюбовь» установила сразу несколько рекордов – войдя в ротацию «Нашего Радио», с ходу возглавила знаменитый хит-парад «Чартова дюжина», а московский концерт в поддержку выхода сингла собрал невиданный аншлаг.

Фото: Ирина Кожевникова

Вокалист группы известен многим не только музыкальным творчеством, но и своими ролями в кино и на телевидении. Впрочем, Александру Ильину отлично удаётся совмещать обе профессии.

Фото: Ирина Кожевникова

Кстати, находясь в Ижевске, музыканты записали роскошный НАШ Live. Он вышел уже в среду, 26 декабря, на YOUTUBE-канале НАШЕго радио. Не пропустите.

Фото: Ирина Кожевникова

Партнер концертного сезона на «НАШЕм Радио» - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске.

Реклама

16+