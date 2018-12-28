2018-12-28T10:56:44+03:00
Общество

Абонент Tele2 снял киноновеллу о счастье

Он стал победителем конкурса «Кино по другим правилам»
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Tele2 подводит итоги конкурса «Кино по другим правилам» в рамках проекта компании Disney в России и СНГ «Счастье – это…». Проект помогает начинающим кинематографистам исполнить свою мечту – создать полнометражный фильм для большого экрана. Победитель номинации Tele2 Николай Шишкин прошел обучение в Московской школе кино и снял одну из новелл киноальманаха.

Итогом проекта компании Disney «Счастье – это…» станут семь историй о счастье –киноальманах выйдет в широкий прокат 1 апреля 2019 года. Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга получил возможность снять короткометражку по «другим правилам» и стать соавтором одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.

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Николай Шишкин снял новеллу под рабочим названием Allegro moderato* в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney. Это история о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение капризного маэстро, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки прошли у знаменитой гостиницы «Англетер» и в Государственной капелле Санкт-Петербурга. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и руководить коллективом из 80 человек.

*Аллегро модерато

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