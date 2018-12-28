Мошенник обманул пенсионерку из Удмуртии и пытался украсть у нее 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-28T12:01:59+03:00

Но таких денег у женщины не оказалось

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Мошенник обманным путем требовал у пенсионерки из Удмуртии 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником ДПС. Он сообщил, что сын женщины на машине сбил пешехода. И, чтобы прекратить уголовное дело необходимо перечислить 60 тысяч рублей. Женщина поверила незнакомцу и перевела все свои сбережения – 10 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В итоге 68-летняя женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника.

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