Мошенник обманул пенсионерку из Удмуртии и пытался украсть у нее 60 тысяч рублей
Мошенник обманным путем требовал у пенсионерки из Удмуртии 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником ДПС. Он сообщил, что сын женщины на машине сбил пешехода. И, чтобы прекратить уголовное дело необходимо перечислить 60 тысяч рублей. Женщина поверила незнакомцу и перевела все свои сбережения – 10 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
В итоге 68-летняя женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника.
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