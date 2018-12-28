Ижевчанка прятала в квартире своего мужа, у которого не было регистрации

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-28T12:14:09+03:00

В отношении мужчины принято решение о принудительно выдворении из России

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Ижевчанка прятала в квартире мужа, у которого закончилась регистрация на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 20-летняя ижевчанка задержана по подозрению в организации незаконной миграции. Установлено, что она в 2017 году вышла замуж за гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которого истек срок пребывания на территории России. Девушка, зная об этом более года укрывала его в своей квартире, - сообщает ведомство.

На данный момент принято решение о принудительном выдворении мужчины из России и находится в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртии.

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