Ижевчанка прятала в квартире своего мужа, у которого не было регистрации
Ижевчанка прятала в квартире мужа, у которого закончилась регистрация на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 20-летняя ижевчанка задержана по подозрению в организации незаконной миграции. Установлено, что она в 2017 году вышла замуж за гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которого истек срок пребывания на территории России. Девушка, зная об этом более года укрывала его в своей квартире, - сообщает ведомство.
На данный момент принято решение о принудительном выдворении мужчины из России и находится в центре временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртии.
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