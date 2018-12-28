Самый холодный март и снег 1 июня: какой была погода в Ижевске в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-28T14:18:53+03:00

А также прогноз на новогоднюю ночь

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Синоптики подвели итоги погоды за 2018 год. Среднегодовая температура в Ижевске была +3,1 градуса. В 2017 году среднегодовая температура была +3,3 градуса. Об этом сообщает руководитель отдела метеорологических прогнозов республиканского гидрометцентра Алла Шумихина.

- Зима оказалась спокойной, но завершилась самым холодным мартом за последние 47 лет. Далее май был ветреным, а начало лета удивило всех снегом. Само лето 2018 года было очень теплым, но без сильной жары. Осень была довольно теплая, а зима началась позднее обычного, - пояснила Алла Шумихина.

В новогоднюю ночь будет холодно, в среднем температура составит -17…-22 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Подробный прогноз погоды в новогоднюю ночь смотрите здесь

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