2018-12-28T14:43:25+03:00
Общество

Ижкомбанк дарит новогоднее настроение

Компания установила большую елку, помогла оформить сквер за «Дружбой» и новый каток в парке Кирова
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Для Ижкомбанка стало хорошей традицией делиться с земляками новогодним настроением. В этом году он, как всегда, принимает активное участие в украшении столицы Удмуртии к зимним праздникам.

Так, перед центральным офисом банка по адресу: улица Ленина, 30, установлена большая ёлка. Огни на ней начали радовать горожан еще в начале декабря. В высоту дерево достигает 10 метров, а ее убранству и пушистым лапам может позавидовать не одна новогодняя красавица. Совсем скоро рядом с елкой появится и символ нового года – ледяная скульптура свиньи-копилки. Приклейте к ней монетку и загадайте финансового благополучия в новом году!

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Помимо этого банк стал инициатором праздничного оформления сквера за кинотеатром «Дружба». На создание новогодней иллюминации в нем ушло более 100 метров гирлянд. Теперь, даже в темное время суток, это городское пространство выглядит нарядно и приветливо.

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Украшен новогодними огнями и самый большой в городе бесплатный каток, который открыли в ижевском парке им. С.М. Кирова при финансовой поддержке Ижкомбанка, агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и «Парки Ижевска». Площадь ледяного зеркала составляет 3500 квадратных метров, оно занимает половину центральной аллеи парка.

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- Приближение самого теплого и семейного праздника чувствуется во всех офисах Ижкомбанка. Мы постарались украсить и их, чтобы дух Нового года и детская вера в чудеса не покинули ни одного жителя нашего города, - комментирует директор банка Андрей Пономарев. - Желаем вам счастья и удачи в Новом году! Вместе мы делаем мир лучше!.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лицензия ЦБ РФ №646

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,

т. 8 800-301-91-91, www.izhcombank.ru.

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